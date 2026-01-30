PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Freitag haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 in der Lauterstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 2 und 3.30 Uhr stoppten die Beamten mehrere Fahrzeuge, die auf dem Weg in Richtung Berliner Straße waren. Dabei hatten sie es kurz nach 3 Uhr mit einem Autofahrer zu tun, der eine deutliche "Alkoholfahne" hatte.

Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 24-Jährigen einen Pegel von 1,93 Promille. Er wurde deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht und musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Sein Pkw wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt, die Schlüssel der US-Militärpolizei übergeben und sein Führerschein sichergestellt. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

