POL-PDKL: Betrunken im Auto unterwegs - Betroffene gesucht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 60-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend betrunken Auto gefahren zu sein und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet zu haben.

Ein Zeuge rief gegen 17:30 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Autofahrer im Kreisverkehr, von der Rosenhofstraße kommend in Richtung B48, ein Straßenschild touchierte. Ohne sich um einen eventuell entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der 60-Jährige seine Fahrt in Schlangenlinien fort.

Kurz vor der Tankstelle in der Hochspeyerer Straße geriet der Mann dann in den Gegenverkehr, gefährdete dabei einen entgegenkommenden Pkw und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen verantwortlichen Fahrer kurze Zeit später an seinem Wohnort an, als er gerade aus seinem Auto ausstieg. Er machte einen stark alkoholisierten Eindruck und wurde zum Atemalkoholtest gebeten. Demnach hatte der 60-Jährige einen Alkoholpegel von 2,82 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht nun Fahrer des Wagens, der in Höhe der Tankstelle im Gegenverkehr gefährdet wurde. Es ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass der 60-Jährige weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Betroffene oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |elz

