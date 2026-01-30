Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogen mit E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Donnerstagabend im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife wurde gegen 19.50 Uhr in der Wörthstraße auf den Mann aufmerksam, stoppte ihn und unterzog ihn einer Kontrolle.

Weil der 34-Jährige im Gespräch drogentypische Auffälligkeiten zeigte und auch nach Cannabis roch, hakten die Beamten nach. Der Rollerfahrer gab zu, am Nachmittag einen Joint geraucht zu haben und auch Cannabis zu besitzen.

Ein anschließender Urintest reagierte positiv auf verschiedene Betäubungsmittelsubstanzen. Der Mann musste deshalb zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde dem 34-Jährigen untersagt und auch die möglichen Konsequenzen erläutert, falls er sich nicht daran hält. Auf den Mann kommt nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an. |cri

