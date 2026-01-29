PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel gestohlen, Bankkarten genutzt

Kaiserslautern (ots)

Ein nicht verschlossenes Auto ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtteil Erzhütten zum Ziel von Dieben geworden. Der blaue VW Passat war im Hüttenweg abgestellt. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 18 Uhr abends und 2.15 Uhr nachts in den Wagen ein und durchwühlten den Innenraum. Dabei fanden sie das Portemonnaie der Fahrzeugnutzerin und nahmen dieses mit. Ihre Beute: ein geringer Bargeldbetrag, Personalausweis, Führerschein, mehrere Bankkarten, Mitglieds- und Versicherungskarten.

Als die 26-Jährige den Diebstahl bemerkte, ließ sie zwar sofort ihr Bankkonto sperren, wie sich herausstellte, hatten die Täter die erbeuteten Karten aber bereits für mehrere Bezahlungen genutzt. Die Polizei ermittelt sowohl wegen des Diebstahls als auch wegen Betrugs. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
