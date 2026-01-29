Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen führen zu Anzeigen

Kaiserslautern/Rodenbach (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 haben am Mittwoch an verschiedenen Orten in Stadt und Landkreis Kaiserslautern Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Vormittag nahmen die Beamten in Kaiserslautern in der Zollamtstraße den Verkehr ins Visier und legten dabei einen Fokus auf die Handynutzung während der Fahrt. In der Zeit zwischen 9 und 10.30 Uhr erwischten die Polizisten acht Fahrer, die entweder mit ihrem Smartphone am Ohr telefonierten oder darauf herumtippten. Sie alle erhalten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und müssen mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro sowie einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Darüber hinaus wurden bei den Kontrollen drei Mängelberichte für Defekte am Fahrzeug oder nicht mitgeführte Papiere ausgestellt. Die Defekte müssen nun schnellstmöglich behoben und die Dokumente vorgelegt werden.

In der Mittagszeit verlegten die Einsatzkräfte die Kontrolle nach Rodenbach und führten dort in der Straße "Unterer Tränkwald" Geschwindigkeitsmessungen durch. Zwischen 12 und 13 Uhr passierten 69 Fahrzeuge auf ihrem Weg in Richtung B270 die Messgeräte. 14 davon überschritten das Tempolimit von 50 km/h - einer war sogar mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Der unverantwortliche Fahrer wurde mit Tempo 104 "geblitzt". Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von etlichen hundert Euro, zwei Punkte sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell