Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei in der Marktstraße

Kaiserslautern (ots)

Zeugen riefen am Mittwochabend die Polizei wegen einer Schlägerei in die Marktstraße. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich die Auseinandersetzung bereits in die Eisenbahnstraße verlagert. Dort trafen die Einsatzkräfte auf einen 32-jährigen Mann, der gerade auf zwei weitere Männer losgehen wollte. Der 32-Jährige wurde von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt.

Die beiden anderen Beteiligten wiesen mehrere Verletzungen im Gesicht und an den Händen auf. Wie sich herausstellte, waren diese Verletzungen sowohl bei der Auseinandersetzung in der Eisenbahnstraße als auch in einem vorausgegangenen Streit auf dem Stiftsplatz entstanden. Einer der Verletzten musste mit dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Angreifer erhielt einen Platzverweis für die Innenstadt, dem er nachkam. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Schlägereien und weiteren Beteiligten dauern an. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell