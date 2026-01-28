Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen

Kaiserslautern/Mehlingen (ots)

Ein 21-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall verursacht. Auf der Landesstraße 401 kam er aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Auto einer 59-Jährigen. Weil beide Fahrzeuge anfingen zu qualmen, ein Ersthelfer klemmte die Batterien ab. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Beide Fahrer erlitten Verletzungen, wurden vor Ort von Sanitätern versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, an ihnen entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. In der Innenstadt, am Barbarossaring, ereignete sich bereits am Morgen ein Unfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein 15-Jähriger mit einem Auto zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Er stieß frontal an eine Laterne, die auf dem Bürgersteig stand. Diese wurde durch den Aufprall aus dem Fundament gerissen. Der Unfallverursacher und die Mitfahrer flüchteten, was von Zeugen beobachtet wurde. Die Polizei konnte den 15-Jährigen zu Hause antreffen. Bei dem Unfall erlitt eine Mitfahrerin leichte Verletzungen. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige bezüglich der Verkehrsunfallflucht sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen, wie der Jugendliche in den Besitz der Fahrzeugschlüssel kam, dauern an. |laa/cri

