Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrplan-Tafel beschädigt: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag beschädigten unbekannte Täter eine Infosäule der Stadtwerke in der Fruchthallstraße. Die Unbekannten traktierten die Säule an der neuen Stadtmitte derart, dass ein Schaden in Höhe von circa 600 Euro entstand.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Sonntag zwischen 0 und 6.30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. | kle

