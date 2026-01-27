PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: 16-Jährige von zwei Mädchen angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Auf ihrem Heimweg ist eine 16-Jährige von zwei Jugendlichen abgepasst und geschlagen worden. Der Konflikt zwischen den drei Mädchen fing nach ersten Erkenntnissen in den sozialen Netzwerken an. Am Montagnachmittag eskalierte die Auseinandersetzung und endete mit einer Körperverletzung. Eine Gleichaltrige schlug der 16-Jährigen ins Gesicht, die daraufhin zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. In der Folge setzte die mutmaßliche Angreiferin ihre Attacke zusammen mit einer 17-Jährigen fort. Zeugen filmten den Vorfall. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die Verletzte. Gegen die beiden Angreiferinnen wurde jeweils ein Näherungsverbot verfügt. Zudem müssen sie mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Die Identität der Augenzeugen steht aktuell nicht fest, weshalb sie gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |laa/erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

