Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Selbstbedienung auf die illegale Art

Kaiserslautern (ots)

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 40-Jährige wurde am Sonntagvormittag dabei beobachtet, wie er gegen 11.30 Uhr in einer Selbstbedienungsfiliale einer Metzgerei in der Spitalstraße mehrere Lebensmittel und Getränke aus der Auslage nahm und das Geschäft verließ, ohne dafür zu bezahlen.

Der Ladeninhaber hatte über die Videoüberwachung alles mit angesehen und verfolgte den Dieb zu Fuß. Er konnte der Polizei den Hinweis geben, in welchem Haus der Mann verschwand. Dort spürten die Beamten den Langfinger in einer Wohnung auf und konnten auch die gestohlenen Lebensmittel sicherstellen. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

