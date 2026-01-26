PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter attackiert spielende Kinder

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagnachmittag im Stadtpark unterwegs waren oder von den umliegenden Straßen aus etwas beobachtet haben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren hier gegen 17 Uhr mehrere Kinder und Jugendliche mit Fußballspielen beschäftigt. Ihren Angaben zufolge kam ein weiterer Junge dazu, der ebenfalls mitspielen wollte - was die Gruppe aber ablehnte.

Kurze Zeit später sei der Junge mit seinem (mutmaßlichen) Vater erneut aufgetaucht. Der Mann habe sich eines der spielenden Kinder gegriffen, im Nacken gepackt und ihm gegen den Kopf geschlagen. Anschließend verließ der Unbekannte den Stadtpark.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

