Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Polizei ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen beschädigte ein Unbekannter das Auto eines 61-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Vogelwoogstraße. Während der Fahrzeugbesitzer einkaufen war, streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer offenbar den Renault Laguna und fuhr einfach weiter. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 1500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Freitag, den 23. Januar, zwischen 8.15 Uhr und 8.45 Uhr etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz wahrgenommen haben. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

