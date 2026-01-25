PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handfeste Streitigkeiten

Kaiserslautern (ots)

Streitigkeiten innerhalb einer Personengruppe, führten letztendlich am Samstagabend in der Kaiserslauterer Innenstadt, zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 37-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet verständigte die Polizei, da er bei Streitigkeiten in der Fackelstraße mit Pfefferspray attackiert worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Auseinandersetzung aber bereits beendet und die Täter flüchtig.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Geschädigte, die innerhalb der Personengruppe entstandenen Streitigkeiten lediglich schlichten und bekam daraufhin Pfefferspray ab.

Die Fahndung der Polizei nach den Tätern erbrachte keine direkten Ergebnisse. Allerdings konnte bereits ein Tatverdächtiger namentlich ermittelt werden.

Die weiteren Hintergründe der Tat sowie das konkrete Tatgeschehen sind Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

Der Geschädigte erlitt lediglich leichte Verletzungen. Er konnte nach kurzer Behandlung im Rettungswagen, wieder aus der medizinischen Versorgung entlassen werden.|re

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

