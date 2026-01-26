PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pferde mit Chrysanthemen gefüttert?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Wochenende informierten Anwohner die Polizei, nachdem ein Unbekannter in der Schulstraße gleich zweimal versucht hatte, mutmaßlich schädliche Blumen an Pferde zu verfüttern. Angeblich habe er den Tieren Chrysanthemen angeboten, die verschiedene, für Pferde unverträgliche Stoffe enthalten.

Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag sprachen Zeugen den Mann auf sein Verhalten an. Beide Male flüchtete er unverzüglich. Am Sonntag konnte eine Polizeistreife den Mann jedoch stellen. Eine plausible Erklärung für sein Tun konnte er den Beamten nicht geben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Eine gute Nachricht gab es allerdings: Da die Pferde nur eine sehr geringe Menge der Blumen verspeist hatten, trugen sie keine ernsthaften Schäden davon. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

