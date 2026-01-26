Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flucht vor der Polizei

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag flüchtete ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle. Nach nur wenigen Minuten fand sein Manöver jedoch ein Ende. Der Pkw hatte während der Flucht Schaden an einem Reifen genommen und war nicht mehr fahrbereit.

Als die Beamten den Fahrer zur Rede stellten, kam heraus: Er war erst 16 Jahre alt. Zusammen mit ihm befand sich eine 15-Jährige in dem Wagen.

Wie sich herausstellte, hatte der 16-Jährige das Fahrzeug seiner Mutter offenbar ohne deren Wissen entwendet, um eine Spritztour zu unternehmen. Einen Führerschein hatte er entsprechend seines Alters nicht. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen. | kle

