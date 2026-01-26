Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Auto gegen Stein und Verkehrsschild gekracht

Kaiserslautern (ots)

Alkohol war bei einem Unfall am Sonntagabend in der Gustave-Eiffel-Straße im Spiel. Gegen 18.45 Uhr kam hier eine Autofahrerin mit ihrem Mini Cooper von der Fahrbahn ab und krachte zunächst gegen einen Stein und anschließend noch gegen ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr die Frau in Richtung Ampel weiter, dann bog sie aber auf ein Tankstellengelände ab und parkte ihren Wagen dort. Der Pkw war aufgrund eines platten Reifens nicht mehr fahrbereit.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Die ausgerückten Beamten konnten bei der Unfallfahrerin starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihr einen Pegel von 2,25 Promille.

Die 51-Jährige musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf die Frau kommt ein Strafverfahren zu. |cri

