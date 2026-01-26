PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlangenlinien fallen auf

Kaiserslautern (ots)

Wegen seiner Schlangenlinien ist ein Autofahrer am Sonntagabend auf dem Arizona Boulevard aufgefallen. Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei kurz nach halb zehn, dass der Pkw schon mehrfach fast von der Fahrbahn abgekommen sei. Gefährdet worden sei aber niemand.

Eine Streife rückte aus und konnte den beschriebenen Pkw in der Pariser Straße feststellen. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug erkannte, beschleunigte er seinen Wagen stark und bog an der Zufahrt zu einer Militäreinrichtung ab. Hier konnte das Auto gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Außer dem 34-jährigen Mann am Steuer saßen noch eine Frau und ein Kind mit im Wagen - der vierjährige Junge ohne jegliche Sicherung.

Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer seit Oktober 2024 keine Fahrerlaubnis mehr besitzt und dass der Mercedes-Benz wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben ist. Doch nicht nur das: Bei dem 34-Jährigen wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 0 Promille, einen Urintest lehnte der Mann ab. Er musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein sowie die Autoschlüssel wurden sichergestellt und die Fahrzeugkennzeichen entstempelt.

Außerdem wurde der Innenraum des Pkw mit Unterstützung eines Diensthundes durchsucht. Dabei wurde eine Dose mit Cannabisblüten gefunden. Auf den Mann kommen nun diverse Anzeigen zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

