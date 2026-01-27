PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Bankkarte gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte hatten es am Wochenende auf gleich drei Autos abgesehen: Das Fahrzeug eines 61-Jährigen wurde nicht nur aufgebrochen, die Diebe stahlen neben dem Fahrzeugschein auch die Bankkarte. Diese wurde von den Tätern an einem Automaten benutzt, um Zigaretten zu kaufen. In den beiden anderen Fällen durchwühlten die noch Unbekannten die Wagen - entwendeten allerdings nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Autobesitzer parkten die Fahrzeuge in der Hagelgrundstraße sowie in der Galappmühler Straße. |laa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

