Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefälschte Führerscheine und ein Autounfall

Kaiserslautern (ots)

Ein 36-Jähriger hat am Montagvormittag beim Guimarães-Platz einen Unfall verursacht. Beim Ausparken touchierte er ein anderes Fahrzeug, wodurch ein geringer Sachschaden an beiden Autos entstand. Bei der Unfallaufnahme vermuteten die Beamten, dass es sich bei der Fahrerlaubnis des Mannes um eine Fälschung handeln dürfte. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommen Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zu. Ebenfalls verdächtig kam am Montagnachmittag den Mitarbeitenden der Führerscheinstelle eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Ein Mann versuchte dort mit falschen Papieren einen deutschen Führerschein zu beantragen. Das Dokument bestand aus zwei Karten, es waren keine Sicherheitsmerkmale zu erkennen. Daraufhin wurde die Polizei hinzugezogen. Der 36-jährige Verdächtige blieb dabei, dass es "echte" Ausweispapiere seien. Um das zu beweisen, brachte er noch eine Bestätigung der angeblich ausstellenden Führerscheinstelle. Diese stellte sich aber genauso als Fälschung heraus. Eine Recherche ergab, dass das Dokument von einer "Fake-Website" stammte. Der Mann muss sich nun wegen der mutmaßlichen Urkundenfälschung verantworten. |laa

