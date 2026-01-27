PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefälschte Führerscheine und ein Autounfall

Kaiserslautern (ots)

Ein 36-Jähriger hat am Montagvormittag beim Guimarães-Platz einen Unfall verursacht. Beim Ausparken touchierte er ein anderes Fahrzeug, wodurch ein geringer Sachschaden an beiden Autos entstand. Bei der Unfallaufnahme vermuteten die Beamten, dass es sich bei der Fahrerlaubnis des Mannes um eine Fälschung handeln dürfte. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommen Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zu. Ebenfalls verdächtig kam am Montagnachmittag den Mitarbeitenden der Führerscheinstelle eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Ein Mann versuchte dort mit falschen Papieren einen deutschen Führerschein zu beantragen. Das Dokument bestand aus zwei Karten, es waren keine Sicherheitsmerkmale zu erkennen. Daraufhin wurde die Polizei hinzugezogen. Der 36-jährige Verdächtige blieb dabei, dass es "echte" Ausweispapiere seien. Um das zu beweisen, brachte er noch eine Bestätigung der angeblich ausstellenden Führerscheinstelle. Diese stellte sich aber genauso als Fälschung heraus. Eine Recherche ergab, dass das Dokument von einer "Fake-Website" stammte. Der Mann muss sich nun wegen der mutmaßlichen Urkundenfälschung verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:42

    POL-PDKL: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Bankkarte gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte hatten es am Wochenende auf gleich drei Autos abgesehen: Das Fahrzeug eines 61-Jährigen wurde nicht nur aufgebrochen, die Diebe stahlen neben dem Fahrzeugschein auch die Bankkarte. Diese wurde von den Tätern an einem Automaten benutzt, um Zigaretten zu kaufen. In den beiden anderen Fällen durchwühlten die noch Unbekannten die Wagen - entwendeten allerdings nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:47

    POL-PDKL: Selbstbedienung auf die illegale Art

    Kaiserslautern (ots) - Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 40-Jährige wurde am Sonntagvormittag dabei beobachtet, wie er gegen 11.30 Uhr in einer Selbstbedienungsfiliale einer Metzgerei in der Spitalstraße mehrere Lebensmittel und Getränke aus der Auslage nahm und das Geschäft verließ, ohne dafür zu bezahlen. Der Ladeninhaber hatte über die Videoüberwachung alles mit ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:45

    POL-PDKL: Schlangenlinien fallen auf

    Kaiserslautern (ots) - Wegen seiner Schlangenlinien ist ein Autofahrer am Sonntagabend auf dem Arizona Boulevard aufgefallen. Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei kurz nach halb zehn, dass der Pkw schon mehrfach fast von der Fahrbahn abgekommen sei. Gefährdet worden sei aber niemand. Eine Streife rückte aus und konnte den beschriebenen Pkw in der Pariser Straße feststellen. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren