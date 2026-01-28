Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Pavillons

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag waren Polizei und Feuerwehr gemeinsam im Einsatz, als im Stadtteil Hohenecken ein Gartenpavillon brannte. Das Feuer konnte nach Eintreffen der Kräfte schnell gelöscht werden. Dennoch entstand Sachschaden, unter anderem an zwei Häuserfassaden. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Alle Hausbewohner blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Häuser zurückkehren.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen, da nach derzeitigem Stand ein unsachgemäßer Umgang mit Zündquellen als Brandursache nicht ausgeschlossen werden kann. | kle

