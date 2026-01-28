PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Pavillons

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag waren Polizei und Feuerwehr gemeinsam im Einsatz, als im Stadtteil Hohenecken ein Gartenpavillon brannte. Das Feuer konnte nach Eintreffen der Kräfte schnell gelöscht werden. Dennoch entstand Sachschaden, unter anderem an zwei Häuserfassaden. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Alle Hausbewohner blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Häuser zurückkehren.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen, da nach derzeitigem Stand ein unsachgemäßer Umgang mit Zündquellen als Brandursache nicht ausgeschlossen werden kann. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 28.01.2026 – 14:01

    POL-PDKL: Einbruch in Geschäft

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Montagabend brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Maxstraße ein. Nachdem die Täter zunächst an einer Eingangstür scheiterten, fanden sie schlussendlich doch einen Weg in den Markt. In den Räumen fanden sie ein Behältnis mit Bargeld und erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls ein. Zeugen, denen am Montagabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 16:06

    POL-PDKL: 16-Jährige von zwei Mädchen angegriffen

    Kaiserslautern (ots) - Auf ihrem Heimweg ist eine 16-Jährige von zwei Jugendlichen abgepasst und geschlagen worden. Der Konflikt zwischen den drei Mädchen fing nach ersten Erkenntnissen in den sozialen Netzwerken an. Am Montagnachmittag eskalierte die Auseinandersetzung und endete mit einer Körperverletzung. Eine Gleichaltrige schlug der 16-Jährigen ins Gesicht, die daraufhin zu Boden stürzte und sich am Kopf ...

    mehr
