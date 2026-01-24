Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: E-Scooter-Fahrer stirbt nach Sturz in Wismar

Wismar (ots)

In Wismar ist es am 24.01.2026 gegen 09:30 Uhr zu einem tödlichen Unfall mit einem E-Scooter gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jährger deutscher Mann mit seinem E-Scooter die Hanno-Günther-Straße in Richtung Rudi-Arndt-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 5 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei schlug der Fahrer mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf. Er trug keinen Schutzhelm. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später an den Folgen seiner Kopfverletzungen verstarb. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell