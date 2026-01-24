PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: E-Scooter-Fahrer stirbt nach Sturz in Wismar

Wismar (ots)

In Wismar ist es am 24.01.2026 gegen 09:30 Uhr zu einem tödlichen 
Unfall mit einem E-Scooter gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jährger deutscher Mann 
mit seinem E-Scooter die Hanno-Günther-Straße in Richtung 
Rudi-Arndt-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 5 verlor er aus bislang 
ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Dabei schlug der Fahrer mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf. Er trug 
keinen Schutzhelm. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus 
gebracht, wo er später an den Folgen seiner Kopfverletzungen 
verstarb.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache 
aufgenommen.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

