Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Strafverfahren nach Verkehrsunfall in der Rostocker Südstadt eingeleitet

Rostock (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam es in der Rostocker Südstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter, der im weiteren Verlauf mehrere strafrechtlich relevante Handlungen nach sich zog.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in einer Bushaltestelle vor dem Abendgymnasium im Südring. Beim Vorbeifahren touchierte ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer den linken Außenspiegel des Pkw und beschädigte diesen. In dem anschließenden Streitgespräch soll der E-Scooter-Fahrer ein Messer gezogen und den Pkw-Fahrer bedroht haben, bevor er versuchte, vom Tatort zu flüchten.

Der Geschädigte nahm daraufhin mit seinem Pkw die Verfolgung des Flüchtenden auf. Als der E-Scooter-Fahrer in der Goethestraße von der Fahrbahn auf den Gehweg wechselte, kam es zu einer erneuten Berührung zwischen Pkw und E-Scooter, infolgedessen der 18-Jährige zu Fall kam und sich verletzte. Anschließend setzte er seine Flucht fußläufig in Richtung Bahnhof fort.

Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten eingesetzte Polizeikräfte den Tatverdächtigen wenig später in einem Linienbus in Fahrtrichtung Riekdahl stellen. Bei der Durchsuchung seiner Person sowie seiner Wohnung wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Zudem ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der von ihm genutzte E-Scooter zuvor entwendet worden war, sodass die Beamten ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls einleiteten.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch das Kriminalkommissariat Rostock geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell