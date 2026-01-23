POL-HRO: Kind bei Verkehrsunfall auf dem Schulweg leicht verletzt
Rostock (ots)
Am heutigen Morgen gegen 7:45 Uhr kam es in der Maxim-Gorki-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger deutscher Fahrer eines Seat die Maxim-Gorki-Straße von der Messestraße kommend in Richtung Thomas-Morus-Straße. In Höhe der Dostojewskistraße überquerte ein Kind auf dem Weg zur Schule hinter einem parkenden Fahrzeug die Fahrbahn und wurde dabei von dem Fahrzeug erfasst.
Der 13-jährige Junge wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell