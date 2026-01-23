PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 39-Jähriger bei Körperverletzung in Bad Kleinen leichtverletzt

Bad Kleinen (ots)

Bereits am Morgen des zurückliegenden Montags, 19. Januar 2026, ist es in Bad Kleinen zu einer Körperverletzung gekommen, bei der eine Person verletzt worden ist.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 39-jährige Geschädigte gegen 06 Uhr zu Fuß im Bereich der Eisenbahnstraße unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen und unvermittelt körperlich angegangen wurde. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter vom Tatort.

Eingesetzte Rettungskräfte versorgten den leichtverletzten Mann und brachten ihn ins Klinikum.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Polizeikräfte den Täter im Umfeld nicht feststellen.

Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Öffentlichkeit. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

