Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:00 Uhr kam es im Rostocker Stadtteil Reutershagen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 19-jähriger Fahranfänger in der Ernst-Thälmann-Straße Höhe der dortigen Apotheke zurück, um zu einer Parklücke zu gelangen. Dabei übersah der Serbe eine Fußgängerin, die hinter seinem Ford Galaxy die Straßenseite wechselte. Die Fußgängerin wurde vom Fahrzeug erfasst und geriet darunter.

Die 31-jährige Deutsche erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 07:26

    POL-HRO: Totalentwendung eines Renault Transporters in Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem laut vorliegender Angaben unbekannte Täter einen weißen Renault Master (Transporter/ Baujahr 2020) in Güstrow entwendet haben sollen. Am 21.01.2026 informierte der 46-jährige Eigentümer des Fahrzeugs die Polizei über den Vorfall. Laut Aussage des Geschädigten hätte er den PKW zuletzt am Vortag gegen 15.00 Uhr gesehen, als er das Fahrzeug ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 01:20

    POL-HRO: Brand einer Werkstatt

    Duckwitz/ LK Rostock (ots) - Am Abend des 21.02.2026 gegen 20:25 Uhr kam es in Duckwitz in der Gemeinde Behren-Lübchin zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Aufgrund eines technischen Defektes begann eine privat genutzte Werkstatt zu brennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der 74 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gnoien, Wasdow/Viecheln, Lühburg und Thelkow konnte ein Übergreifen ...

    mehr
