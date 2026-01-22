Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 11:00 Uhr kam es im Rostocker Stadtteil Reutershagen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 19-jähriger Fahranfänger in der Ernst-Thälmann-Straße Höhe der dortigen Apotheke zurück, um zu einer Parklücke zu gelangen. Dabei übersah der Serbe eine Fußgängerin, die hinter seinem Ford Galaxy die Straßenseite wechselte. Die Fußgängerin wurde vom Fahrzeug erfasst und geriet darunter.

Die 31-jährige Deutsche erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell