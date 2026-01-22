PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere verletzte Personen bei Zusammenstoß auf der L072

POL-HRO: Mehrere verletzte Personen bei Zusammenstoß auf der L072
  • Bild-Infos
  • Download

Lübesse (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Mittwochmittag drei Personen leicht verletzt worden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge habe gegen 11:30 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer die Ampelkreuzung an der L072 / K30 bei rotem Lichtsignal überfahren und ist dadurch mit einem querenden PKW zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in ein weiteres Fahrzeug geschleudert, das an der Ampelkreuzung wartete. Neben dem 59-Jährigen Mann wurden noch zwei weitere Personen durch die Kollision leicht verletzt und zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Dabei wird auch geprüft, ob die zum Unfallzeitpunkt tiefstehende Sonne die Sicht der Fahrzeugführer beeinträchtigt habe. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Ampelkreuzung zeitweise vollgesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 07:26

    POL-HRO: Totalentwendung eines Renault Transporters in Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem laut vorliegender Angaben unbekannte Täter einen weißen Renault Master (Transporter/ Baujahr 2020) in Güstrow entwendet haben sollen. Am 21.01.2026 informierte der 46-jährige Eigentümer des Fahrzeugs die Polizei über den Vorfall. Laut Aussage des Geschädigten hätte er den PKW zuletzt am Vortag gegen 15.00 Uhr gesehen, als er das Fahrzeug ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 01:20

    POL-HRO: Brand einer Werkstatt

    Duckwitz/ LK Rostock (ots) - Am Abend des 21.02.2026 gegen 20:25 Uhr kam es in Duckwitz in der Gemeinde Behren-Lübchin zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Aufgrund eines technischen Defektes begann eine privat genutzte Werkstatt zu brennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der 74 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gnoien, Wasdow/Viecheln, Lühburg und Thelkow konnte ein Übergreifen ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 00:39

    POL-HRO: Pressemitteilung zum Versammlungsgeschehen in Rostock

    Rostock (ots) - Am 21.01.2026 begleiteten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Rostock und der Bereitschaftspolizei eine angemeldete Kundgebung in Rostock. Unter dem Motto "Solidarität für Rojava" versammelten sich in der Spitze ca. 300 Versammlungsteilnehmer auf dem Gertrudenplatz am Doberaner Platz. Gegen 19:30 Uhr, kurz vor Beendigung der Versammlung, wirkten ca. 10 Personen außerhalb der Versammlung durch Rufe auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren