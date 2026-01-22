Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Werkstatt

Duckwitz/ LK Rostock (ots)

Am Abend des 21.02.2026 gegen 20:25 Uhr kam es in Duckwitz in der Gemeinde Behren-Lübchin zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Aufgrund eines technischen Defektes begann eine privat genutzte Werkstatt zu brennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der 74 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gnoien, Wasdow/Viecheln, Lühburg und Thelkow konnte ein Übergreifen auf die benachbarten Einfamilienhäuser verhindert und das Feuer gelöscht werden. Die Löscharbeiten dauerten aufgrund der starken Rauchentwicklung mehrere Stunden an. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt die Ursache sein. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf 50.000 Euro geschätzt. Sascha Puchala Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell