Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Werkstatt

Duckwitz/ LK Rostock (ots)

Am Abend des 21.02.2026 gegen 20:25 Uhr kam es in Duckwitz in der 
Gemeinde Behren-Lübchin zu einem Einsatz von Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Polizei. Aufgrund eines technischen Defektes 
begann eine privat genutzte Werkstatt zu brennen. Bei Eintreffen der 
Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Durch das schnelle 
Eingreifen der 74 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gnoien, 
Wasdow/Viecheln, Lühburg und Thelkow konnte ein Übergreifen auf die 
benachbarten Einfamilienhäuser verhindert und das Feuer gelöscht 
werden. Die Löscharbeiten dauerten aufgrund der starken 
Rauchentwicklung mehrere Stunden an. Verletzt wurde durch den Brand 
niemand. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt die 
Ursache sein. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf 50.000 Euro 
geschätzt.

Sascha Puchala
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

