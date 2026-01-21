PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Busunfall sorgt für stundenlange Sperrung der Ortsdurchfahrt Bad Doberan

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Seit dem frühen Nachmittag befanden sich zahlreiche Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan aufgrund eines Verkehrsunfalls unter alleiniger Beteiligung eines Linienbusses im Einsatz.

Wie aus den ersten Erkenntnissen der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen hervorgeht, sei der Bus in der Nienhäger Chaussee gegen 14:10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Insgesamt sieben Insassen sind durch den Aufprall leicht verletzt worden. Diese sowie sechs weitere Insassen (augenscheinlich unverletzt) wurden zur Abklärung derer medizinischen Verfassung präventiv in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Bus war in Folge des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Spezialfahrzeug geborgen und abgeschleppt werden. Abschließende Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen indes nicht vor. Nach einer ersten Einschätzung soll dieser jedoch mindestens 50.000 Euro betragen.

Nch Abschluss aller Maßnahmen konnte die Nienhäger Chausee um 16:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der bis dahin auflaufende Verkehr wurde durch eingesetzte Polizeibeamte abgeleitet, sodass sich die Verkehrseinschränkungen für Unbeteiligte auf ein unumgängliches Minimum beschränken ließen.

Zur Erhellung aller relevanten Umstände werden die weiterführenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

