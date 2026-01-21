Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rostocker Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl in der Friedrichstraße

Rostock (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Montag, 19. Januar 2026, in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich die Tat zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Friedrichstraße ereignet haben.

Ein 43-jähriger Deutscher hielt sich zuvor in dem betreffenden Supermarkt auf und entwendete Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro. Der Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und sprach den Tatverdächtigem beim Verlassen des Geschäfts auf die unbezahlten Waren an.

Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige zunächst fußläufig. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf und stellte den Mann wenig später im Patriotischen Weg, auf Höhe des Gebäudes der "Frieda 23". In diesem Zusammenhang soll es vor Ort einer Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und dem 26-jährigen Ladendetektiv gekommen sein. Nach vorliegenden Erkenntnissen sollen mehrere unbeteiligte Personen die Situation beobachtet haben.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock erließ das Amtsgericht Rostock am gestrigen Tag Haftbefehl gegen den polizeibekannten 43-Jährigen. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl in der Friedrichstraße, die anschließende Verfolgung oder die Auseinandersetzung im Patriotischen Weg beobachtet haben. Insbesondere wird eine bislang unbekannte Frau gesucht, die den beiden beteiligten Personen die Tür zum Gebäude "Frieda 23" öffnete und sie in das Haus ließ.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell