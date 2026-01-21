Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung in Rostock-Groß Klein

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer in der Straße Zum Ahornhof mit seinem Seitenspiegel einen 24-jährigen Fußgänger.

In der Folge hielt der 51-jährige deutsche Fahrzeugführer an, stieg aus seinem Pkw aus und schlug den Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige vom Unfallort. Der 24-jährige deutsche Fußgänger erlitt Gesichtsverletzungen und musste medizinisch behandelt werden.

Aufgrund von Zeugenhinweisen sowie des auffällig beschädigten Seitenspiegels konnte der Tatverdächtige wenig später im Nahbereich durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden.

Gegen den 51-Jährigen wurden unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Motivlage dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell