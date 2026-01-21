PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung in Rostock-Groß Klein

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer in der Straße Zum Ahornhof mit seinem Seitenspiegel einen 24-jährigen Fußgänger.

In der Folge hielt der 51-jährige deutsche Fahrzeugführer an, stieg aus seinem Pkw aus und schlug den Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige vom Unfallort. Der 24-jährige deutsche Fußgänger erlitt Gesichtsverletzungen und musste medizinisch behandelt werden.

Aufgrund von Zeugenhinweisen sowie des auffällig beschädigten Seitenspiegels konnte der Tatverdächtige wenig später im Nahbereich durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden.

Gegen den 51-Jährigen wurden unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Motivlage dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:51

    POL-HRO: Trickdiebstahl an 74-Jähriger in Hagenow - Polizei warnt und bittet um Hinweise

    Hagenow (ots) - Am Dienstagvormittag, den 20. Januar 2026, gegen 09:40 Uhr meldete sich eine 74-jährige Frau aus Hagenow bei der Polizei und zeigte einen Diebstahl aus ihrer Wohnung an. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich am Dienstagvormittag zwischen 09:10 Uhr und 09:20 Uhr zwei bislang unbekannte Frauen unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:22

    POL-HRO: Landesstraße 071 nach Verkehrsunfall gesperrt (Erstmeldung)

    Neustadt-Glewe (ots) - Aktuell sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der L 071 zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe im Einsatz. Dort kam es nach aktuellem Erkenntnisstand zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen, weshalb die L 071 voraussichtlich für mehrere Stunden voll gesperrt sein wird. Weitere Informationen folgen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren