POL-HRO: Landesstraße 071 nach Verkehrsunfall gesperrt (Erstmeldung)
Neustadt-Glewe (ots)
Aktuell sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der L 071 zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe im Einsatz. Dort kam es nach aktuellem Erkenntnisstand zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen, weshalb die L 071 voraussichtlich für mehrere Stunden voll gesperrt sein wird. Weitere Informationen folgen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell