Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Landesstraße 071 nach Verkehrsunfall gesperrt (Erstmeldung)

Neustadt-Glewe (ots)

Aktuell sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der L 071 zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe im Einsatz. Dort kam es nach aktuellem Erkenntnisstand zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen, weshalb die L 071 voraussichtlich für mehrere Stunden voll gesperrt sein wird. Weitere Informationen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

  20.01.2026 – 19:36

    POL-HRO: Gebäudebrand in Moor

    Grevesmühlen (ots) - Am Nachmittag des 20.01.2026 kam es aus bislang unklarer Ursache in der Ortschaft Moor zu einem Gebäudebrand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Dorfstraße eine kleinere Werkstatt sowie ein darin abgestellter PKW durch das Feuer vollständig zerstört. Eine unmittelbar an die Werkstatt angrenzende Ferienwohnung auf dem Nachbargrundstück scheint nach derzeitigem Sachstand unbeschädigt geblieben zu sein. Der Sachschaden wird derzeit insgesamt ...

