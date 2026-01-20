PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus Bützow

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Seit dem 18.01.2026 um 22:45 Uhr wird ein 13-jähriges Mädchen aus Bützow vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg, sodass die Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthaltes ist.

   Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:
   - weiblich
   - etwa 160 cm groß
   - schlanke Statur
   - lange schwarze Haare

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild des Mädchens können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=217270&processor=processor.sa.pressemitteilung

Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Alle sachdienlichen Informationen nimmt das Polizeirevier Bützow unter der Telefonnummer 038461/4240 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weiterhin bittet die Polizei um die Überprüfung vorhandener Videoaufzeichnungen im Stadtbereich Bützow und etwaig relevante Aufnahmen der Polizei zur Unterstützung der Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

