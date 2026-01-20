PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendliche werfen Schnee- und Eisplatten von Fußgängerbrücke - mindestens ein Fahrzeug beschädigt

Rostock (ots)

Am Sonntag, 18. Januar 2026, gegen 12:40 Uhr meldete ein Hinweisgeber zwei Jugendliche, die von einer Fußgängerbrücke im Südring, Höhe der Stadthalle, Schnee- und Eisplatten auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen haben sollen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden dabei zwei Fahrzeuge getroffen, von denen mindestens eines beschädigt wurde. Vor Ort konnte einer der Tatverdächtigen festgestellt werden. Gegen den 14-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Sachbeschädigung eingeleitet. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des zweiten betroffenen Fahrzeugs hatte sich beim Eintreffen der Beamten bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Die Polizei bittet daher die möglicherweise geschädigte Person, sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Werfen von Gegenständen von Brücken den Straßenverkehr erheblich gefährden kann, da selbst kleinere Objekte bei hoher Geschwindigkeit schwere Schäden verursachen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

