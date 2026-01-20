PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gebäudebrand in Moor

Grevesmühlen (ots)

Am Nachmittag des 20.01.2026 kam es aus bislang unklarer Ursache in 
der Ortschaft Moor zu einem Gebäudebrand. Nach bisherigen 
Erkenntnissen wurde in der Dorfstraße eine kleinere Werkstatt sowie 
ein darin abgestellter PKW durch das Feuer vollständig zerstört. Eine
unmittelbar an die Werkstatt angrenzende Ferienwohnung auf dem 
Nachbargrundstück scheint nach derzeitigem Sachstand unbeschädigt 
geblieben zu sein. Der Sachschaden wird derzeit insgesamt auf ca. 
35.000,- Euro geschätzt. Personenschaden entstand bei dem Brand 
nicht. 

Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Gostorf und fünf 
weitere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis mit insgesamt 60 
Kameraden vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten wurden die Anwohner der 
umliegenden Wohnhäuser kurzzeitig evakuiert. Diese konnten nach 
Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Häuser zurückkehren. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache 
aufgenommen.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

