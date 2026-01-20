POL-HRO: Gebäudebrand in Moor
Grevesmühlen (ots)
Am Nachmittag des 20.01.2026 kam es aus bislang unklarer Ursache in der Ortschaft Moor zu einem Gebäudebrand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Dorfstraße eine kleinere Werkstatt sowie ein darin abgestellter PKW durch das Feuer vollständig zerstört. Eine unmittelbar an die Werkstatt angrenzende Ferienwohnung auf dem Nachbargrundstück scheint nach derzeitigem Sachstand unbeschädigt geblieben zu sein. Der Sachschaden wird derzeit insgesamt auf ca. 35.000,- Euro geschätzt. Personenschaden entstand bei dem Brand nicht. Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Gostorf und fünf weitere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis mit insgesamt 60 Kameraden vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten wurden die Anwohner der umliegenden Wohnhäuser kurzzeitig evakuiert. Diese konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell