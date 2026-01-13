Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach gefährlicher Trunkenheitsfahrt mit 1,8 Promille: 38-Jähriger dank Zeugen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Zwei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die gefährliche Trunkenheitsfahrt eines 38-jährigen Mannes am gestrigen Montagabend in Kassel-Rothenditmold beendet werden konnte, ohne dass dabei jemand zu Schaden kam. Die Zeugen waren gegen 20 Uhr gemeinsam mit ihrem Auto in der Straße "Eisenschmiede" unterwegs, als ihnen ein BMW auffiel, der starke Schlangenlinien fuhr. Da der Fahrzeuglenker außerdem mehrfach ohne erkennbaren Grund abgebremst hatte und teilweise mit nur 20 Stundenkilometern unterwegs war, wählten die Zeugen den Notruf der Polizei. Sie folgten dem verdächtigen Fahrzeug weiter und gaben dessen Standort durch, bis kurz darauf eine Streife des Polizeireviers Süd-West den BMW-Fahrer, der zwischenzeitlich auch mehrere Male in den Gegenverkehr geraten und fast über eine rote Ampel gefahren war, schließlich in der Naumburger Straße stoppen konnte. Bei der Kontrolle schlug den Beamten sofort Alkoholgeruch entgegen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest zeigte dann den Grund für die unsichere und gefährliche Fahrweise des 38-Jährigen und ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Mann musste die Polizisten daraufhin für eine Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der in Kassel wohnhafte 38-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell