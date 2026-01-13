Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand eines Geräteschuppens in Niederzwehren: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel - Niederzwehren:

Bei einem Brand in der Johann-Christian-Eberle-Straße in Kassel ist in der Nacht zum heutigen Dienstag ein Geräteschuppen zerstört und zwei Scheiben des dazugehörigen Einfamilienhauses beschädigt wurden. Da nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass unbekannte Täter das Feuer gelegt haben, bittet die Polizei um Hinweise durch mögliche Zeugen.

Ein Passant bemerkte den Brand und kontaktierte gegen 01:35 Uhr die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden den Blechschuppen im Vollbrand vor. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser unterbunden werden. Die Bewohner der vier Einfamilienhäuser konnten nach Abschluss der Löscharbeiten unverletzt in ihre Häuser zurückkehren. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ist das Feuer vermutlich im Bereich des vor Ort gelagerten Brennholzes ausgebrochen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugen die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich des Brandorts gesichtet haben, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561-9100 zu melden.

