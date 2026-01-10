Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 15 bei Korbach

Kassel (ots)

Am Samstag, 10.01.2026, gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 15 zwischen Korbach und dem Ortsteil Strothe zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 38-jähriger Mann aus Waldeck mit seinem Opel Corsa die Kreisstraße 15 von Korbach in Richtung Strothe. Auf winterglatter Fahrbahn kommt er mit seinem PKW ins Schleudern und gerät dadurch auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidiert er an der Unfallstelle mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Mazda. Der Mazda wird von einer 53-jährigen Frau aus Waldeck geführt. Durch die Kollision beider PKW wird die Fahrerin des Mazdas schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Opel Corsas verstirbt an der Unfallstelle. Beide PKW haben einen Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Die Beamten der Polizeistation in Korbach haben den Verkehrsunfall aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Gutachter eingeschaltet. Die Kreisstraße 15 war im Bereich der Unfallstelle bis um ca. 15:00 Uhr vollgesperrt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

