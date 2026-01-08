Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Wohnung mit zwei Verletzten: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Bunsenstraße in Kassel sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag zwei Bewohner verletzt worden und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten das 16-jährige Mädchen und ihr 51 Jahre alter Vater leichte Verbrennungen erlitten und giftige Rauchgase eingeatmet, waren aber glücklicherweise nicht schwerwiegender verletzt worden. Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, war ein Sofa in der Wohnung im 1. Stock gegen 3 Uhr in Brand geraten. Durch den ausgelösten Feueralarm war die dort wohnende Familie geweckt worden und hatte selbst Löschversuche unternommen, die jedoch erfolglos verliefen. Der 51-Jährige hatte das Sofa schließlich mit einer Decke abgedeckt und aus dem Fenster in den Innenhof des Hauses geworfen, wodurch das Feuer erlosch und die hinzugeeilte Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Außer an der Couch war kein nennenswerter Schaden entstanden. Die genaue Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor, ein technischer Defekt an einer Lampe kann hingegen momentan nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell