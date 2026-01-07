Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raub nach Dönerkauf: Kasseler Kripo sucht Zeugen am Leipziger Platz

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zeugen eines Raubes, der sich am gestrigen Dienstagmittag am Leipziger Platz in Kassel ereignet hat, suchen die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Die Polizei war gegen 13:45 Uhr von dem Opfer, einem 38-jährigen Mann aus Kassel, gerufen worden, der sich leicht verletzt in den Dormannweg geflüchtet hatte. Wie er den eingesetzten Polizeibeamten schilderte, hatte er zuvor in einem Imbiss am Leipziger Platz einen Döner gekauft, als bei Verlassen des Lokals ein unbekannter Mann auf ihn zukam und Geld von ihm forderte. Der 38-Jährige verweigerte dies, woraufhin ihn der Täter am Schal festgehalten, geschlagen und getreten habe. Nachdem es dem Unbekannten gelungen war, dem Opfer mehrere Geldscheine wegzunehmen, lief er stadteinwärts auf der Leipziger Straße davon. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter, der als ca. 45 Jahre alter und dunkel gekleideter Mann mit sportlich/muskulöser Figur, grau melierten Haaren, schwarzem Vollbart und arabischem Erscheinungsbild beschrieben wurde, verlief bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell