Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anderen Autofahrer bei Streit auf Parkplatz mit Waffe bedroht: 44-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Der Streit um die Verkehrssituation auf einem Parkplatz in Kassel-Bad Wilhelmshöhe ist am gestrigen Montagnachmittag derart eskaliert, dass ein 44-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Anschließend fuhr der Mann aus dem Landkreis Kassel mit seinem Auto davon, konnte aber nur wenig später im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war es gegen 17:15 Uhr zu dem Streit gekommen. Zu diesem Zeitpunkt stand ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Pkw im Rückstau auf dem Parkplatz an der Wilhelmshöher Alle nahe Bergparks und wartete, dass die Fahrzeuge vor ihm weiterfahren und er den Parkplatz verlassen kann. Dadurch war es wiederum dem 44-Jährigen vorübergehend nicht möglich, mit seinem Wagen auszuparken. Laut Zeugen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern, die sich immer weiter hochschaukelte, bis der 44-Jährige schließlich eine Pistole aus seinem Auto geholt und diese in Richtung des 20-Jährigen gehalten haben soll. Das verängstigte Opfer setzte sich daraufhin wieder in sein Auto, verließ den Parkplatz und rief die Polizei. Auch der 44-Jährige fuhr davon, er wurde kurz darauf durch mehrere hinzugeeilte Streifen gestoppt und vorläufig festgenommen. In seinem Fahrzeug fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole und stellten sie sicher. Er wurde für die weiteren Maßnahmen mit auf das Revier genommen, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell