Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tritte und Schläge mit Faust und Lauchstange: Zeugen nach Körperverletzung in Supermarkt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am gestrigen Dienstagnachmittag wurde die Polizei gegen 16 Uhr wegen einer Körperverletzung in einen Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel, nahe dem Bebelplatz, gerufen. Wie das dort angetroffene Opfer, ein 35-jähriger Mann aus Kassel, gegenüber der eingesetzten Streife des Polizeireviers Süd-West angab, hatte ihn ein anderer Kunde in der Obst- und Gemüseabteilung gegen das Bein getreten und ihn anschließend mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Im weiteren Verlauf habe ihn der unbekannte Mann mit einer Lauchstange geschlagen, ihm eine Orange gegen den Kopf geworfen und ihn während weiterer Faustschläge an der Jacke durch das Geschäft gezerrt, bis ein auf den Angriff aufmerksam gewordener Mitarbeiter des Supermarkts zur Hilfe eilte und einschritt. Der Täter, ein ca. 1,80 Meter großer Mann mit normaler Statur, dunklen Haaren und dunklerem Teint, der mit einer blauen Jacke und einer Jeans bekleidet war, flüchtete daraufhin aus dem Geschäft in Richtung Bebelplatz, wo sich seine Spur verliert. Der 35-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dem körperlichen Angriff ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen sein, da das Opfer den anderen Kunden auf heruntergefallenes Obst angesprochen hatte.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

