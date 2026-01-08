Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Restaurant-Einbrecher hebeln Zigarettenautomaten auf: Zeugen am Auedamm gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Restaurant am Auedamm in Kassel, nahe der Schwimmbadbrücke, eingebrochen. Die Täter hatten zunächst gewaltsam eine Tür auf der zum Fuldaufer gelegenen Gebäudeseite im Erdgeschoss aufgebrochen und waren in die dortigen Räume eines Vereins eingestiegen. Mit hier erbeutetem Werkzeug wie einer Axt und einem Spaten hebelten sie anschließend weitere Türen im sowie am Gebäude auf und gelangten letztlich in das Restaurant im Obergeschoss, wo sie einen Zigarettenautomaten nach draußen trugen, von der Terrasse warfen und anschließend ebenfalls aufhebelten. Mit den darin befindlichen Zigarettenschachteln im Wert von rund 2.000 Euro, zwei Flaschen Spirituosen und einer geringen Menge Bargeld traten die Einbrecher schließlich die Flucht in unbekannte Richtung an. Anhand der Spuren und des Gewichts des völlig beschädigten Automaten gehen die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes davon aus, dass es sich um zwei oder drei Täter gehandelt hat. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 19 Uhr und 9 Uhr eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Restaurants gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell