FW-E: Feuer im Hochhaus - Brand schnell unter Kontrolle

Essen-Steele, Bochumer Straße, 31.12.2025, 08:07 Uhr (ots)

Am heutigen Morgen wurde der Feuerwehr Essen eine Rauchentwicklung im 12. Obergeschoss eines Hochhauses an der Bochumer Straße in Essen-Steele gemeldet.

Aufgrund dieser Meldung wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Bei Bränden in Hochhäusern wird grundsätzlich ein erhöhter Kräfteansatz alarmiert. Grund hierfür ist die besondere Gefahrenlage: Durch die Höhe des Gebäudes, eine mögliche Rauchausbreitung über Treppenräume und Aufzüge sowie eine potenziell große Anzahl betroffener Personen müssen parallel mehrere Einsatzmaßnahmen sichergestellt werden.

Die in unmittelbarer Nähe befindliche Feuerwache Steele war schnell vor Ort. Die Einsatzkräfte gingen umgehend über den Treppenraum zur Erkundung in das 12. Obergeschoss vor.

Parallel dazu wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und ein sogenanntes Depotgeschoss unterhalb des Brandgeschosses eingerichtet. Dort sammelten sich weitere Einsatzkräfte und stellten zusätzliche Einsatzmittel bereit.

In der betroffenen Brandwohnung befanden sich zwei Bewohner. Diese konnten sich eigenständig retten und wurden anschließend vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr leitete die Brandbekämpfung mit Kleinlöschgeräten ein. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte alle Wohnungen der 12. Etage des Gebäudes. Danach wurde das Gebäude belüftet, um den verbliebenen Brandrauch zu entfernen.

Nach einer rettungsdienstlichen Sichtung der beiden Bewohner war kein Transport in ein Krankenhaus erforderlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele, dem Führungsdienst sowie dem Rettungsdienst rund eineinhalb Stunden lang im Einsatz.

