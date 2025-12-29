Feuerwehr Essen

FW-E: Schwerer Verkehrsunfall - Person zwischen Pkw und Hauswand eingeklemmt

Bild-Infos

Download

Essen-Steele, Steeler Straße, 29.12.2025, 12:48 Uhr (ots)

Am heutigen Montagmittag, dem 29. Dezember 2025, wurde die Feuerwehr Essen um 12:48 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Steeler Straße in Höhe der Tamperestraße nach Essen-Steele alarmiert. Dort war aus bisher ungeklärter Ursache ein Pkw rückwärts gegen eine Hausfassade gefahren und hatte dabei eine weibliche Person, die fußläufig auf der Straße unterwegs war, erfasst. Die 56-jährige Fußgängerin wurde durch den Unfall zwischen dem Fahrzeug und einem unmittelbar vor dem Gebäude stehenden Telefonverteilerkasten eingeklemmt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Frau nicht mehr ansprechbar, sodass die Einsatzkräfte eine Sofortrettung einleiteten und das Fahrzeug wegzogen. Unmittelbar im Anschluss leiteten die Rettungskräfte Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Nach einer umfangreichen notärztlichen Versorgung wurde die Patientin in die Uniklinik Essen transportiert.

Der Fahrer des Unfallwagens befand sich zu dem Zeitpunkt noch in seinem Fahrzeug und musste medizinisch durch den Rettungsdienst versorgt werden. Ob dieser vor dem Unfall selbst einen medizinischen Notfall hatte, ist derzeit noch unklar.

An der Einsatzstelle wurden mehrere Augenzeugen durch Einsatzkräfte betreut. Zur Unterstützung wurde ein Notfallseelsorger alarmiert.

Zur Unfallursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes war die Steeler Straße voll gesperrt.

Die Feuerwehr Essen war mit Einsatzkräften der Feuerwachen Steele und Kray, dem Hilfeleistungszug, mehreren Sonderfahrzeugen sowie zwei Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell