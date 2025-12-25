Feuerwehr Essen

FW-E: Wasserrohrbruch überflutet Tiefgarage mit 1,2 Millionen Litern Wasser

Essen-Bredeney, 25.12.2025, 13:30 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde am heutigen Donnerstag gegen 13:30 Uhr zu einem Wasserschaden in Essen-Bredeney alarmiert. Durch einen Wasserrohrbruch lief an einem neuen Bauobjekt Wasser in die Tiefgarage sowie in den Kellerbereich. Das Wasser stand dort zeitweise bis zu circa 1,20 Meter hoch. Die betroffene Fläche umfasste nach ersten Schätzungen etwa 30 x 40 Meter. Nach der Erkundung schätzten die Einsatzkräfte die Wassermenge auf 1,2 Millionen Liter.

Die Feuerwehr setzte zum Abpumpen der Wassermassen zeitgleich sechs Pumpen ein. In der Spitze wurden zeitgleich rund 10.000 Liter Wasser pro Minute abgepumpt und über eine Einlauftonne kontrolliert der städtischen Kanalisation zugeleitet.

Der Einsatz gestaltete sich als stundenlanger, aufwendiger Einsatz und zog sich bis in die Abendstunden. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 20:00 Uhr beendet. Eine besondere Herausforderung waren die kalten Temperaturen, denen die Einsatzkräfte über Stunden ausgesetzt waren. Zur Ursache des Rohrbruchs ermittelt der zuständige Versorger.

