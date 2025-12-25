Feuerwehr Essen

FW-E: Brand einer Gartenlaube am Heilig Abend in Essen-Frintrop - Feuer greift auf umliegendes Gehölz über

Essen-Frintrop, Kattendahlhang, 24.12.2025, 20:03 Uhr (ots)

Am Heiligabend (24.12.2025) wurde die Feuerwehr Essen gegen 20:05 Uhr zu einem Brandereignis in die Straße Kattendahlhang im Stadtteil Essen-Frintrop alarmiert. Anrufer meldeten Feuerschein und Brandrauch im Garten eines Wohnhauses.

Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck rückten umgehend zur gemeldeten Einsatzstelle aus. Vor Ort stand eine Gartenlaube in Brand. Das Feuer hatte zudem bereits auf umliegendes Gehölz übergegriffen.

Unmittelbar nach dem Eintreffen leiteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung ein. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit handgeführten Strahlrohren vor und verhinderte die weitere Ausbreitung. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig abgelöscht werden. Nachlöscharbeiten sowie die Kontrolle auf Glutnester erfolgten im Anschluss.

Die Gartenlaube brannte vollständig aus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Menschen verletzt. Zur Brandursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

