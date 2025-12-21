FW-E: Dachstuhlbrand in Essen-Karnap - Feuerwehr bis in die Morgenstunden im Einsatz

Feuerwehr Essen

Dachstuhlbrand in Essen-Karnap - Feuerwehr bis in die Morgenstunden im Einsatz

Essen-Karnap, Arenbergstraße, 21.12.2025, 00:49 Uhr (ots)

In der Nacht zu Sonntag meldeten Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Essen um 0:49 Uhr ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus an der Arenbergstraße. Aufgrund der ersten Meldungen, dass Flammen in einer Dachgeschosswohnung zu sehen seien, alarmierte die Leitstelle zunächst mit dem Stichwort "Wohnungsbrand" die Einsatzkräfte der Feuerwachen Altenessen und Stadthafen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Lagebild: Im Bereich des Dachgeschosses war Feuerschein erkennbar, der Brand hatte sich bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet. Der Einsatzleiter ließ daraufhin das Alarmstichwort erhöhen und leitete umgehend umfangreiche Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein.

Parallel zur Brandbekämpfung kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude. Glücklicherweise hatten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Haus bereits verlassen. Insgesamt verließen 11 Personen das Gebäude. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Da mehrere Personen kurzfristig eine Unterkunft benötigten, wurde eine Betreuung und Unterbringung organisiert. Zur Unterstützung wurde ein Ruhrbahnbus zur Einsatzstelle bestellt.

Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr unter anderem zwei Drehleitern ein. Nachdem die offenen Flammen unter Kontrolle gebracht worden waren, folgten aufwendige Nachlöscharbeiten. Um Glutnester erreichen zu können, mussten großflächig Dachbereiche geöffnet werden. Zur Kontrolle auf versteckte Brandstellen kam zudem eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz.

Aufgrund der Brand- und Löschwasserschäden ist das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei übernahm die Sicherung des Objekts und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Auch nach Abschluss der ersten Maßnahmen waren weitere Brandnachschauen notwendig. Bei einer Kontrolle wurden Glutnester festgestellt und über die Drehleiter gezielt abgelöscht. Erst um 8:00 Uhr heute Morgen war der Brand endgültig gelöscht.

Die Feuerwehr Essen war mit zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwachen, Altenessen, Stadthafen, Borbeck, Stadtmitte sowie diversen Sonderfahrzeugen im Einsatz.

