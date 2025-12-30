Feuerwehr Essen

FW-E: Wasserrettungseinsatz am Baldeneysee - Eisschicht erschwert Erkundung

Essen, Baldeneysee, 30.12.2025, 13:50 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen und die DLRG Essen wurden am Dienstagmittag, dem 30.12.2025 gegen 13:50 Uhr zu einem Wasserrettungseinsatz an den Baldeneysee alarmiert. Grund für die Alarmierung war eine Beobachtung im Bereich einer Markierungsboje: Eine meldende Person hatte wahrgenommen, dass sich eine Boje in unregelmäßigen Abständen bewegte. Dadurch entstand der Verdacht, dass sich möglicherweise eine Person unter Wasser in der Bojenkette verfangen haben könnte.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend umfangreiche Such- und Erkundungsmaßnahmen ein. Der betroffene Bereich wurde zunächst mithilfe einer Drohne sowie mit Booten abgesucht. Parallel bereiteten sich Taucherinnen und Taucher auf einen möglichen Einsatz vor. Nachdem bei der ersten Erkundung keine Feststellungen getroffen werden konnten, wurden Taucher vorsorglich eingesetzt. Auch hierbei ergaben sich keine Hinweise auf eine Person im Wasser oder eine Gefahrenlage.Die Maßnahmen wurden daraufhin zurückgenommen.

Besonders herausfordernd war eine etwa drei Zentimeter starke Eisdecke auf dem Baldeneysee, die die Erkundung und die Beweglichkeit der Boote deutlich beeinträchtigte. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass sich Eisplatten im Bereich der Bojenkette bewegten und so das Meldebild auslösten.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, mehreren Sonderfahrzeugen sowie Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Heisingen und Werden rund 1,5 Stunden im Einsatz. Die DLRG Essen unterstützte mit einem Führungsdienst und zwei Motorrettungsbooten.

