Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefälschte Smartphones verkauft: Zivilpolizisten nehmen 19-Jährigen bei inszeniertem Verkaufstreffen fest

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Bei einem inszenierten Verkaufstreffen konnten Zivilpolizisten am gestrigen Donnerstagabend im Kasseler Stadtteil Oberzwehren einen 19-Jährigen festnehmen, der im Verdacht steht, mit gefälschten Smartphones über ein Kleinanzeigenportal gehandelt zu haben. Zuvor hatte sich ein 46 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Paderborn bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass er am vergangenen Wochenende auf einem Kleinanzeigenportal auf ein annonciertes Apple iPhone für 1.250 Euro aufmerksam geworden war. Nach einem schriftlichen Kontakt kam es am Montag zu einem Treffen nahe des Bahnhofs "Kassel-Oberzwehren", bei dem der 46-Jährige das Handy von einem anderen Mann gegen Barzahlung in einem versiegelten Karton erwarb. Als er später feststellen musste, dass er eine billige Fälschung des Marken-Smartphones gekauft hatte und somit einem Betrüger aufgesessen war, konnte er den Verkäufer nicht mehr erreichen. Gestern entdeckte der 46-Jährige schließlich online ein nahezu identisches Inserat in Kassel, woraufhin er den Anbieter unter einem anderen Account anschrieb und Kaufinteresse vorgab. Gleichzeitig alarmierte er die Polizei und besprach das weitere Vorgehen mit den Ermittlern. So erwartete den 19-Jährigen, der wie vereinbart um 22 Uhr mit dem gefälschten iPhone am gleichen Treffpunkt in Oberzwehren erschien, statt des vermeintlichen Käufers ein Zivilpolizist, der den Tatverdächtigen gemeinsam mit seinen Kollegen festnahm. Neben einem täuschend echt aussehenden Apple Smartphone stellten die Beamten bei dem Festgenommenen noch zwei weitere Handys sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde seine Wohnung durchsucht, wobei keine weiteren Fälschungen gefunden wurden. Gegen den 19-jährigen Mann aus Kassel wird nun wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Markengesetz ermittelt.

Um sich beim Kauf eines Smartphones vor einem Betrug zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Kaufen Sie hochwertige Smartphones nur bei autorisierten Fachhändlern, zertifizierten Online-Shops oder direkt beim Hersteller.

- Achten Sie bei Verkaufsplattformen im Internet auf die Angabe vollständiger Kontaktdaten und belastbare Bewertungen des Anbieters sowie bei Online-Shops auf ein ordnungsgemäßes Impressum.

- Seien Sie misstrauisch, wenn der Preis für das Gerät deutlich unter dem üblichen Marktpreis liegt - hier besteht erhöhte Fälschungsgefahr.

- Vermeiden Sie spontane Käufe, lassen Sie sich von Formulierungen wie "nur heute verfügbar" oder "bereits viele Anfragen" nicht unter Druck setzen.

- Holen Sie vor dem Kauf die Seriennummer bzw. die IMEI-Kennung ein und überprüfen Sie sie auf der Homepage des Geräteherstellers. Auch hier ist jedoch Vorsicht geboten: Diese Nummern können imitiert werden.

- Verlangen Sie bei privaten Käufen die Rechnung oder den Kaufbeleg, seriöse Anbieter können diese vorlegen.

- Hinweise auf einen Betrugsversuch mit einer Warenfälschung kann auch eine ungewöhnliche oder mangelhafte Verpackung sein.

- Kaufwillige sollten aufhorchen, wenn ein Anbieter auf Nachfragen ausweichend reagiert, oder um eine direkte Kontaktaufnahme außerhalb der eigentlichen Verkaufsplattform bittet.

- Nehmen Sie Zahlungen nur mit Käuferschutz (z. B. über PayPal) ohne Vorauszahlung oder Vorkasse vor. So besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Geld zurückerhalten.

- Sollte es zu einem persönlichen Treffen mit dem Anbieter kommen, verabreden Sie einen Übergabetermin im öffentlichen Raum und lassen Sie sich den Ausweis des Verkäufers zeigen.

- Sie haben den Verdacht, Opfer eines Betruges geworden zu sein? Erstatten Sie unverzüglich Anzeige bei Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell