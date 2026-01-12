PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Einbruch in Kita in Ahnabreite gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof-Warteberg:

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in eine Kindertagesstätte im Kasseler Stadtteil Philippinenhof-Warteberg eingestiegen. Eine Reinigungskraft hatte am Wochenende ein eingeschlagenes Fenster festgestellt und die Polizei gerufen. Wie die anschließend zur Tatortaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag, 13:50 Uhr, die in Richtung Garten gelegene Fensterscheibe der Kita in der Straße "Ahnabreite" eingeschlagen. So gelangten sie gezielt in einen Büroraum und durchsuchten darin sämtliche Schränke und Schubladen. Da die Einbrecher auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nicht fündig wurden, ergriffen sie schließlich nur mit einem geringen Betrag Münzgeld die Flucht über das zuvor aufgebrochene Fenster nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

